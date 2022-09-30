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Энтузиаст создал эмулятор треска жёсткого диска за $25

Энтузиаст Маттиас Вернер придумал и собрал устройство под названием HDD Clicker, которое генерирует звуки, похожие на те, что издают головки жёсткого диска при чтении или записи. Это позволяет, к примеру, определять активность SSD на слух.

Идея состоит в том, что современные накопители работают бесшумно, а некоторым пользователям привычно слышать треск диска. Именно для них, а также для тех, кто ностальгируют по старым ПК, и создано устройство.

Конструкция HDD Clicker довольно проста. Она включает в себя четырёхконтактный разъём, спикер, входные и выходные разъёмы для светодиода и сам светодиод. Для обработки данных используется микроконтроллер ATtiny.

Отмечается, что плату можно собрать самому при помощи инструкции в ролике. Или можно заказать готовое решение за $25 (~1500 рублей).

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Источник:
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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