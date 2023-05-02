Kia, Skoda, Nissan и другие автопроизводители ограничили работу своих приложений в России

Зарубежные автопроизводители, такие как Kia, Skoda, Infiniti, Nissan и Renault, заблокировали большинство функций своих мобильных приложений в России, сообщают «Известия».

Владельцы этих автомобилей теперь не могут удаленно запустить двигатель, узнать остаток топлива и обновить программное обеспечение, отвечающее за работу систем контроля мотора, ABS и тормозной системы. Эти проблемы также мешают владельцам машин оперативно получать информацию о проводимых отзывных кампаниях.

Тем не менее, приложения по-прежнему поддерживают возможность добавления автомобилей для записи на техническое обслуживание.

Некоторые автопроизводители, такие как Volvo и Land Rover, продолжают поддерживать свои приложения в России, но только для автомобилей, которые были официально ввезены в страну.

Ранее Mercedes-Benz отключил российских автовладельцев от сервиса Mercedes me ID, который позволял запускать удаленно двигатель и многое другое.