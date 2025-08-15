Яндекс Браузер выпустил антифишинговый мерч

Яндекс Браузер решил объединить цифровую безопасность и один из главных модных трендов 2025 года — fisherman core (модный тренд, вдохновлённый эстетикой прибрежной жизни, рыбалки и морских аксессуаров). В новой коллекции аксессуаров эстетика прибрежной жизни и рыбалки сочетается с напоминанием о защите от интернет-фишинга.

В линейку вошли:

плетёная сумка через плечо с внутренним мешочком

чехол для телефона из паракорда

хлопковая повязка на бедро с кисточками

брелок с поплавком и декоративным замком.

Каждый аксессуар выполнен в стиле рыболовных сетей, украшен блеснами и поплавками, а упаковка представляет собой настоящий бокс для рыбалки.

Получить лимитированный мерч можно, приняв участие в конкурсе до 31 августа.