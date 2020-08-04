Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

IQOO 5 со 120-ваттной зарядкой дебютирует 17 августа

Китайская компания IQOO назвала точную дату анонса своих новых флагманов. Опубликован тизер, согласно которому линейка IQOO 5 дебютирует 17 августа. При этом смартфон получит 120-ваттную зарядку в максимальной конфигурации.

  • 20200804 105420 725 1

В списке есть несколько моделей смартфонов. Базовая модель IQOO 5 получит зарядный блок на 55 Вт и плоский экран. А старшая модель с приставкой Pro характеризуется изогнутым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и зарядкой на 120 Вт. Как отмечается, в последнем случае этого хватает, чтобы «заполнить» аккумулятор ёмкостью в 4000 мА·ч за 5 минут на 50% или полностью за 15 минут.

Предполагается, что «прошка» получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 865 (и снова не Plus, как и у Mi 10 Pro Plus). А вот младшей модели приписывают однокристальную систему среднего уровня. Скорее всего из 700-й серии.

О сроках выхода на рынок нового смартфона IQOO 5/IQOO 5 Pro ничего не сообщается, потому говорить о начале продаж пока что преждевременно. Также пока нет полных спецификаций и других сведений. Очевидно, стоит дождаться анонса, чтобы делать какие-либо выводы.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сейчас на главной

GTA V следующего поколения получит эксклюзивные дополнения для консолей

Данные участников голосования по поправкам в Конституцию продают в даркнете

IQOO 5 со 120-ваттной зарядкой дебютирует 17 августа

Ёмкость батареи Xiaomi Mi 10 Pro Plus – 2250 мА·ч, всего их будет две

В продаже появился бюджетный флагман DOOGEE N20 PRO с четырьмя камерами

Представлен новый магазин для консолей Xbox

Представлен Pixel 4A: бюджетный флагман за 25 тысяч рублей

Новый «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить