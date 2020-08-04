IQOO 5 со 120-ваттной зарядкой дебютирует 17 августа

Китайская компания IQOO назвала точную дату анонса своих новых флагманов. Опубликован тизер, согласно которому линейка IQOO 5 дебютирует 17 августа. При этом смартфон получит 120-ваттную зарядку в максимальной конфигурации.

В списке есть несколько моделей смартфонов. Базовая модель IQOO 5 получит зарядный блок на 55 Вт и плоский экран. А старшая модель с приставкой Pro характеризуется изогнутым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и зарядкой на 120 Вт. Как отмечается, в последнем случае этого хватает, чтобы «заполнить» аккумулятор ёмкостью в 4000 мА·ч за 5 минут на 50% или полностью за 15 минут.

Предполагается, что «прошка» получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 865 (и снова не Plus, как и у Mi 10 Pro Plus). А вот младшей модели приписывают однокристальную систему среднего уровня. Скорее всего из 700-й серии.

О сроках выхода на рынок нового смартфона IQOO 5/IQOO 5 Pro ничего не сообщается, потому говорить о начале продаж пока что преждевременно. Также пока нет полных спецификаций и других сведений. Очевидно, стоит дождаться анонса, чтобы делать какие-либо выводы.