iPhone подешевели до минимума в преддверии осенней презентации

Яндекс Маркет зафиксировал самый низкий ценник на прошлые модели iPhone с начала года. Скидки достигают до 23%.
Валентин Снежин сегодня в 15:01

В июле и августе, традиционно за месяц до осенней презентации Apple, стоимость прошлых моделей iPhone в России падает до годового минимума. По данным Яндекс Маркета, снижение цен в 2025 году достигало 20–23% по сравнению с январём.

Так, в августе iPhone 16 стал дешевле на 20%, iPhone 15 — на 18%, iPhone 14 — на 22%, а iPhone 13 — на 23%. Главная причина — ожидание новинок: часть покупателей откладывает покупку до выхода новой линейки, что снижает спрос и подталкивает продавцов к максимальным скидкам.

В топ-5 самых популярных моделей на платформе вошли iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 13. Лидерами по покупкам остаются Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан.

