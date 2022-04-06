Apple запатентовала iPhone со спрятанным Face ID под дисплей

Ведомство по патентам и товарным знакам США выдала Apple новый патент, который убирает «чёлку» iPhone и перемещает датчики смартфона под дисплей.

Полученный патент описывает дисплей iPhone с передней и задней поверхностью. Дисплей включает в себя множество областей пикселей, которые излучают свет с передней поверхности для отображения отображаемого изображения, и множество диафрагм, которые передают свет с передней поверхности на заднюю поверхность. Камера настроена на захват изображений.

Патент Apple на рис. 2 ниже иллюстрирует текущий действующий дизайн, а на рис. 3 иллюстрирует будущий дизайн iPhone с системой камер TrueDepth, скрытой под задней панелью изображений дисплея.

Патент Apple на рис. 4 выше иллюстрирует будущую операционную среду No 400, в которой система камер находится за изображениями дисплея.

В различных реализациях восстанавливающая оптика включает в себя полосовой фильтр No 1222. Например, если в камере есть элементы датчика видимого света, полосовой фильтр отфильтровывает свет в видимом диапазоне длин волн и собирает картинку по частям.

В качестве другого примера, если в камере есть элементы датчика инфракрасной освещенности, полосовой фильтр преобразует свет в инфракрасный диапазон.

Пока это только патент и неизвестно, будет ли Apple его использовать на практике.

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