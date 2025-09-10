iPhone 17 Pro получит возможность отключать мерцание экрана (ШИМ)

С выходом iOS 26 в новых моделях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max появится возможность отключить мерцание экрана (ШИМ). Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на сборку iOS 26 Release Candidate.

В «Настройках» в разделе «Универсальный доступ» появится новый переключатель, который и позволит отключить ШИМ. В таком случае, как говорится в описании функции, применяется другой способ затемнения OLED-дисплея, который создает более плавное изображение при низком уровне яркости. При этом Apple предупреждает, что это может повлиять на работу экрана в некоторых условиях.

Широтно-импульсную модуляция — это технология, которая помогает регулировать яркость OLED-экрана. Она заставляет пиксели быстро включаться и выключаться, создавая эффект более тусклого света. Большинство людей этого не замечает, но некоторые могут видеть мерцание, особенно на низкой яркости. У чувствительных пользователей это может вызывать напряжение глаз, головные боли и другие неприятные симптомы.

Пока что эту функцию нашли только в iPhone 17 Pro, но не исключено, что она появится и в других моделях новой линейки.