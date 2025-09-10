iPhone 17 Pro получит возможность отключать мерцание экрана (ШИМ) | The GEEK
close
Новости

iPhone 17 Pro получит возможность отключать мерцание экрана (ШИМ)

Фичу нашли в финальной сборке iOS 26.

С выходом iOS 26 в новых моделях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max появится возможность отключить мерцание экрана (ШИМ). Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на сборку iOS 26 Release Candidate.

В «Настройках» в разделе «Универсальный доступ» появится новый переключатель, который и позволит отключить ШИМ. В таком случае, как говорится в описании функции, применяется другой способ затемнения OLED-дисплея, который создает более плавное изображение при низком уровне яркости. При этом Apple предупреждает, что это может повлиять на работу экрана в некоторых условиях.

Широтно-импульсную модуляция — это технология, которая помогает регулировать яркость OLED-экрана. Она заставляет пиксели быстро включаться и выключаться, создавая эффект более тусклого света. Большинство людей этого не замечает, но некоторые могут видеть мерцание, особенно на низкой яркости. У чувствительных пользователей это может вызывать напряжение глаз, головные боли и другие неприятные симптомы.

Пока что эту функцию нашли только в iPhone 17 Pro, но не исключено, что она появится и в других моделях новой линейки.

id·210135·20250910_0933
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Раскрыта точная ёмкость аккумуляторов в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
Предзаказы на новые Apple Watch и AirPods Pro 3 начали принимать в России
В России открыли предзаказ на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
Раскрыт объем оперативной памяти в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
Обои iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air доступны для загрузки
Apple добавит функцию определения гипертонии в старые Apple Watch
Стало известно, почему Apple отказалась от титана и вернула алюминий в iPhone 17 Pro
Apple сняла с продажи iPhone 15, iPhone 16 Pro и еще пять других устройств
Apple выпустит iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26 — 15 сентября
Apple выпустила ремешок Crossbody Strap для iPhone за $59
Названы цены iPhone 17 в России. Cтарт заказов 10 сентября
Apple представила iPhone 17 Pro с новым корпусом и системой охлаждения
Представлен iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории
iPhone 17 Pro получит более яркий экран и рекордную автономность
Раскрыты цены на всю линейку iPhone 17
Фото новых чехлов TechWoven для iPhone 17 Pro появились в сети
iPhone 17 Pro Max получит один из лучших телеобъективов на рынке
Производитель чехлов подтвердил дизайн iPhone 17 Pro
Аккумуляторы iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro сравнили на фото
Apple может повысить цены на всю линейку iPhone 17

Комментарии в Telegram

Тренд

Обзоры на The GEEK