Все версии iPhone 15 могут получить дисплеи Dynamic Island

Аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг поделился новыми прогнозами относительно всей линейки iPhone 15.

Сообщается, что все версии iPhone 15 получат дисплей Dynamic Island. Всего будет 4 смартфона: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra.

Разрыв между базовыми моделями и Pro/Ulta производитель будет увеличивать. У iPhone 15/15 Plus по-прежнему будут дисплеи с частотой обновления 60 Гц, а также им не достанутся функции Always On Display и Pro Motion.

