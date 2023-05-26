Инсайдер раскрыл характеристики OnePlus 12

OnePlus активно разрабатывает свой новый смартфон — OnePlus 12, который станет преемником модели OnePlus 11. Ожидается, что презентация устройства состоится в декабре на китайском рынке под названием OnePlus 12.

Интересно отметить, что инсайдер Йогеш Брар раскрыл некоторые характеристики инженерного образца. Новый аппарат будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, о котором до сих пор не было официальной информации. Кроме того, ожидается 6,7-дюймовый экран OLED QHD с частотой обновления 120 Гц. За энергопитание будет отвечать батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Смартфон будет обладать тремя задними камерами: основной с разрешением 50 мегапикселей, сверхширокоугольной с разрешением 50 мегапикселей и перископической с разрешением 64 мегапикселя.

Важно отметить, что вся инсайдерская информации рассказывает о прототипе, который находится в стадии тестирования внутри компании, поэтому характеристики могут измениться к моменту официального выпуска.

В мае 2023 года стало известно, что продукция OnePlus официально появится на российском рынке, что вызвало большой интерес среди поклонников бренда.