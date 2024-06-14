Инсайдер: OnePlus Ace 3 Pro порадует аккумулятором на 6100 мАч

Инсайдер под ником Digital Chat Station раскрыл некоторые подробности о смартфоне OnePlus Ace 3 Pro, который «еще долго не будет иметь конкурентов». По слухам, модель получит аккумулятор на целых 6100 мАч, поддержку зарядки 100 Вт и процессор Snapdragon 8 Gen 3. И все это при средней цене — линейка OnePlus Ace считается относительно бюджетной.

Кроме всего перечисленного аппарат порадует 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ флеш-памяти, а также OLED-дисплеем на 6,78 дюймов с разрешением 1,5К и частотой 120 Гц. Камера у смартфона стандартная: фронтальная на 16 Мп, а в основном блоке стоят датчики на 50, 8 и 1 Мп.