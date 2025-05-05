iPhone 18 Pro получит подэкранный Face ID и избавится от Dynamic Island

Apple готовится отказаться от фирменного выреза Dynamic Island в iPhone 18 Pro и Pro Max. По данным MacRumors, модели 2026 года получат подэкранную систему Face ID — впервые за всю историю iPhone.

Фронтальная камера при этом сместится в левый верхний угол, как у многих Android-смартфонов. Такой шаг приблизит Apple к полной безрамочности, которую в компании считают приоритетом будущего дизайна.

Новшество затронет только флагманские модели: базовые iPhone 18 и 18e сохранят Dynamic Island. При этом Apple не планирует возвращать сканер отпечатков пальцев — ставка остаётся на 3D-распознавание лиц.

Также сообщается, что компания может закрепить выпуск ультратонкой линейки iPhone Air. Модель iPhone 17 Air не будет единственной в своём роде — у неё появятся последователи.