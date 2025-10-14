Инсайдер: бюджетный Nothing Phone (3a) Lite выйдет до конца года | The GEEK
close
Новости

Инсайдер: бюджетный Nothing Phone (3a) Lite выйдет до конца года

Появились первые подробности о новом бюджетнике Nothing.

Nothing готовит новый бюджетный смартфон, который может получить название Phone (3a) Lite. Об этом пишет портал XpertPick со ссылкой на инсайдера Судханшу Амбхоре.

По его словам, смартфон будет доступен в черном и белом цветах, а также в одной конфигурации 8/128 ГБ. Ожидается, что Phone (3a) Lite выйдет на глобальный рынок до конца года.

Так как он позиционируется как бюджетный смартфон, то, вероятно, получит относительное простое «железо». На данный момент это вся доступная информация.

Летом инсайдер Йогеш Брар рассказывал, что Nothing планирует расширить свой модельный ряд смартфонов за счет устройства с приставкой «Lite» или «T».

id·212547·20251014_1640
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Анонс Moto X70 Air — очередной ультратонкий конкурент iPhone Air и Galaxy S25 Edge
Вышла третья бета iOS 26.1 для разработчиков
Представлены Vivo X300 и X300 Pro — топовые фотофлагманы с мощным «железом»
Почти 20 смартфонов и планшетов Xioami, Redmi и Poco получат HyperOS 3 в октябре
Ударопрочный HONOR X9d с гигантской батареей на 8300 мАч поступил в продажу в России
Apple готовит к выходу iOS 26.0.2
OPPO готовит Reno 15 Pro Max — смартфон с 200-Мп камерой и мощной начинкой
iQOO 15 распаковали на видео до официального анонса
Transsion готовится возродить BlackBerry в 2026 году
Samsung представила Galaxy W26 — премиальный Galaxy Z Fold 7 в новом дизайне
Обзор nothing headphones 1
Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков
Nothing добавила новую функцию кнопке Essential Key в Phone (3), (3a) и (3a) Pro
Nothing открыла бета-тестирование Nothing OS 4.0 на базе Android 16
Nothing запустила платформу Playground и инструмент для создания виджетов Essential Apps
Nothing Phone (4a) Pro засветился в базе IMEI
Nothing представила полноразмерные наушники CMF Headphone Pro на 100 часов автономности за $99
Nothing представила Ear (3) с «умным» кейсом-микрофоном
Nothing представила прошивку Nothing OS 4.0 на базе Android 16. Что нового?
Nothing готовит «умную» экосистему и ИИ-устройства
Nothing показала дизайн новых наушников Ear (3)

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  2. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  3. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  5. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  6. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры
Смотреть все обзоры