Инсайдер: бюджетный Nothing Phone (3a) Lite выйдет до конца года

Nothing готовит новый бюджетный смартфон, который может получить название Phone (3a) Lite. Об этом пишет портал XpertPick со ссылкой на инсайдера Судханшу Амбхоре.

По его словам, смартфон будет доступен в черном и белом цветах, а также в одной конфигурации 8/128 ГБ. Ожидается, что Phone (3a) Lite выйдет на глобальный рынок до конца года.

Так как он позиционируется как бюджетный смартфон, то, вероятно, получит относительное простое «железо». На данный момент это вся доступная информация.

Летом инсайдер Йогеш Брар рассказывал, что Nothing планирует расширить свой модельный ряд смартфонов за счет устройства с приставкой «Lite» или «T».