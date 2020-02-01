iFixit оценили ремонтопригодность раскладушки Motorola Razr
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Новости

iFixit оценили ремонтопригодность раскладушки Motorola Razr

Все пользователи наслышаны о еще одном складном смартфоне – Motorola RAZR. Многие удивились, что оно вообще появилось на рынке. И да, специалисты из iFixit решили посмотреть, насколько легко отремонтировать этот девайс в условиях сервисного центра. Отметим сразу, что это первое поколение устройства, а поэтому рассчитывать на легкость ремонта не приходилось.

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Это было лирическое отступление, которое готовило нас к трудностям в ремонте, но не таких, какими они предстали видавшими виды представителями iFixit. Как только девайс был разобран, они отметили «оригинальность сборки и потрясающие инженерные решения». На этом все положительное закончилось.

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Как только девайс был разобран, сразу в глаза бросилось наличие множества отдельных узлов, расположенных по всему периметру устройства. Причем практически все они крепятся клеем, а большинство кабелей, при попытке их отсоединения от дисплея – переламываются. Кстати, ориентировочная стоимость замены дисплея не так уж и высока, учитывая все сложности – 300 долларов.

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Но больше всего неудобств доставил шарнирный механизм. Между ним и дисплеем время от времени образуется зазор, в который точно будет попадать пыль и мелкий мусор. Итогом работы с Motorola Razr стал довольно тревожный рейтинг ремонтопригодности – 1/10. Да, починить смартфон можно, но в условиях неофициальных сервисов, за это вряд ли кто-то возьмется.

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