Huawei не планирует возвращаться к сервисам Google

Huawei после создания экономических предпосылок официально анонсировала возможный отказ от использования приложений американского IT гиганта. Примечательно, что сделано это было с прицелом на европейских клиентов компании. Соответствующее заявление озвучил Фред Ванфэй (Fred Wangfei) специалист по связям с общественностью австрийского представительства Huawei.

Вполне понятно, что слово «возможный» это лишь дань политкорректности свойственной международным гигантам бизнеса. На положение дел влияют вовсе не заявления

официальных лиц, а экономическая целесообразность. А она полностью на стороне китайского бизнеса.

Ведь неделей ранее Huawei привлекла к разработке собственных приложений программистов из Великобритании и Ирландии. Вложив в это дело 26 млн. долларов. В отличие от Google и Apple, взимающих со спецов 30% налог с продаж китайцы предложили дань в размере 15%. Что не преминули отметить сами программисты, послав компаниям Силиконовой долины колкий намек в форме утечки в прессу.

В дополнение к щадящему налогообложению китайцы оптимизировали форму реализации разрабатываемых для них приложений. Вместо бесконечных уведомлений используемых Google и Apple приложения для Huawei будут реализовываться прямо с экрана смартфонов.

«Это очень хорошо с точки зрения конфиденциальности. Реклама не важна для нас»,- так объяснил меньшую навязчивость будущих приложений Европейский вице-президент Huawei по обслуживанию потребителей Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo).

Стимулировав разработку новых продуктов для себя, китайцы сделали несколько шагов по заключению контрактов с уже действующими приложениями, аналогами Google. Картам такового нашлась замена в лице сервиса TomTom Go. Этот новичек способен за час показать 2 млн. карт в 164 странах мира. Помимо простой демонстрации местности TomTom Go демонстрирует экономичное планирование маршрута, ограничения скорости, местоположения камер контроля скорости и вероятность появления дорожных преград – все это недоступно в глобальном масштабе на картах Google. Помимо Huawei TomTom Go заключила официальные контракты с компаниями Subaru, Alfa Romeo и Hitachi.

В целом же Huawei на практике доказала, что сначала думает, затем делает, а потом лишь заявляет. Поэтому понимание деятельности компании складывается из отслеживания ее практических шагов, задолго до официальных заявлений.