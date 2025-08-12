HONOR показала лимитку Magic V Flip 2 с кристаллами и эффектом звездного неба

HONOR официально подтвердила скорый выход своего нового складного смартфона — Magic V Flip 2. Устройство получит лимитированную версию, созданную в сотрудничестве с известным дизайнером Джимми Чу.

Спецверсия раскладушки получит уникальный дизайн: задняя панель будет украшена кристаллами и выполнена с эффектом звездного неба.

Главный LTPO-экран Magic V Flip 2 будет иметь размер 6,8 дюйма, а дополнительный — 4-дюймовый, оба с высокой частотой обновления.

По слухам, «сердцем» смартфона станет процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Этот чип используется в Redmi Turbo 5 Pro и iQOO Z10 Turbo Pro.

Но главная особенность — это батарея. Ожидается, что Magic V Flip 2 получит аккумулятор на 5500 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт. При этом новинка будет легче и тоньше своего предшественника — вес примерно 190 граммов, толщина в разложенном состоянии не более 7 мм.

Пока что HONOR не назвала точную дату выхода, но, судя по первому тизеру, смартфон может появиться уже в этом месяце. Инсайдер Fixed Focus Digital утверждает, что презентация новинки может состояться 19 или 20 августа.