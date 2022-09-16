Представлен Honor Magic Book V14 с поддержкой управления жестами

Бренд Honor представил новый ноутбук Magic Book V14 (2022), который получил уникальную функцию — бесконтактное управление с помощью жестов. Эта система использует веб-камеру для распознавания и позволяет переключать треки, пролистывать слайды и выполнять другие действия, не касаясь экрана.

Сам дисплей при этом сенсорный — диагональ 14,2 дюйма с разрешением 2520 х 1680 пикселей, частотой обновления до 90 Гц и охватом 100% цветового пространства sRGB. Для распознавания жестов используется камера на 5 Мп с датчиком 3D ToF, она может записывать видео с разрешением до 1440p.

В плане «железа» есть версии с процессором Intel Core i5-12500H и Core i7-12700H. Объём оперативной памяти — 16 ГБ в обоих случаях. В обеих используется видеокарта NVIDIA GeForce MX550, только в младшей версии она опциональна. Также есть порт USB Type-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4.

В качестве ОС используете Windows с предустановленным фирменным ПО. Цены стартуют от $855 за версию с i5 и встроенной графикой Intel. Более дорогие модели с дискретной картой стоят $926 и $1068.

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