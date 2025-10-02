Характеристики HONOR Magic 8 и Magic 8 Pro утекли в сеть перед анонсом

HONOR представит в Китае новые флагманы Magic 8 и Magic 8 Pro уже 15 октября. Оба смартфона будут работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, но отличаться дисплеями, емкостью аккумулятора и скоростью зарядки. Портал Gizmochina опубликовал вероятные характеристики смартфонов.

Характеристики HONOR Magic 8 HONOR Magic 8 Pro Экран 6,58 дюймов, OLED, 1.5K 6,71-дюймов, Micro Quad, 1.5K Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Камеры 50 Мп (основа) + 50 Мп (ультраширик) + 200 Мп (телевик) + мультиспектральный сенсор; 50 Мп (фронталка) 50 Мп (основа) + 50 Мп (ультраширик) + 200 Мп (телевик) + мультиспектральный сенсор; 50 Мп (фронталка) Аккумулятор 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт 7200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 120 Вт, беспроводной 80 Вт Цвета Черный, белый, голубой и золотой Черный, белый, голубой и золотой

Слева — HONOR Magic 8, справа — HONOR Magic 8 Pro

Ранее мы сообщали, что HONOR Magic 8 Pro показал один из лучших результатов в Geekbench, а базовый Magic 8 — рекордный в AnTuTu.