Характеристики HONOR Magic 8 и Magic 8 Pro утекли в сеть перед анонсом

HONOR представит в Китае новые флагманы Magic 8 и Magic 8 Pro уже 15 октября. Оба смартфона будут работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, но отличаться дисплеями, емкостью аккумулятора и скоростью зарядки. Портал Gizmochina опубликовал вероятные характеристики смартфонов.
|Характеристики
|HONOR Magic 8
|HONOR Magic 8 Pro
|Экран
|6,58 дюймов, OLED, 1.5K
|6,71-дюймов, Micro Quad, 1.5K
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Камеры
|50 Мп (основа) + 50 Мп (ультраширик) + 200 Мп (телевик) + мультиспектральный сенсор; 50 Мп (фронталка)
|50 Мп (основа) + 50 Мп (ультраширик) + 200 Мп (телевик) + мультиспектральный сенсор; 50 Мп (фронталка)
|Аккумулятор
|7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт
|7200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 120 Вт, беспроводной 80 Вт
|Цвета
|Черный, белый, голубой и золотой
|Черный, белый, голубой и золотой
Ранее мы сообщали, что HONOR Magic 8 Pro показал один из лучших результатов в Geekbench, а базовый Magic 8 — рекордный в AnTuTu.
