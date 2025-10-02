Характеристики HONOR Magic 8 и Magic 8 Pro утекли в сеть перед анонсом | The GEEK
Характеристики HONOR Magic 8 и Magic 8 Pro утекли в сеть перед анонсом

Аппаратной основой девайсов станет флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5.

HONOR представит в Китае новые флагманы Magic 8 и Magic 8 Pro уже 15 октября. Оба смартфона будут работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, но отличаться дисплеями, емкостью аккумулятора и скоростью зарядки. Портал Gizmochina опубликовал вероятные характеристики смартфонов.

ХарактеристикиHONOR Magic 8HONOR Magic 8 Pro
Экран6,58 дюймов, OLED, 1.5K6,71-дюймов, Micro Quad, 1.5K
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5
Камеры50 Мп (основа) + 50 Мп (ультраширик) + 200 Мп (телевик) + мультиспектральный сенсор; 50 Мп (фронталка)50 Мп (основа) + 50 Мп (ультраширик) + 200 Мп (телевик) + мультиспектральный сенсор; 50 Мп (фронталка)
Аккумулятор7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт7200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 120 Вт, беспроводной 80 Вт
ЦветаЧерный, белый, голубой и золотойЧерный, белый, голубой и золотой
Слева — HONOR Magic 8, справа — HONOR Magic 8 Pro

Ранее мы сообщали, что HONOR Magic 8 Pro показал один из лучших результатов в Geekbench, а базовый Magic 8 — рекордный в AnTuTu.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
