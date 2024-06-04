Google разрабатывает умные линзы с автофокусировкой зрения

В 2014 году лаборатория Google X и фармацевтическая компания Novartis совместно разработали умные линзы, способные измерять уровень сахара в крови по слезе. Такое устройство могло бы значительно облегчить жизнь миллионов диабетиков, избавив их от многократных проколов пальцев для измерения уровня глюкозы. Однако проект был закрыт в 2018 году.

Первый вариант линз от Google в 2014 году.

Недавно инсайдер xleaks7 обнаружил патент Google, свидетельствующий о продолжении работы над умными линзами. Патент описывает технологию, которая позволяет регулировать фокус контактных линз в реальном времени. В отличие от традиционных линз, которые не могут динамически менять фокус и не затемняются при ярком солнечном свете, умные линзы от Google обещают гораздо больше возможностей.

Система, описанная в патенте, использует миллиметровые электромагнитные волны для определения направления взгляда пользователя и активации фокусировки линз. Работая в паре со смартфоном, устройство также будет обмениваться данными о состоянии здоровья пользователя.

Еще одно преимущество умных линз заключается в их энергоэффективности. Линзы смогут функционировать без встроенных аккумуляторов, используя для зарядки энергию электромагнитных волн.

Патент также предусматривает хранение информации о зрении пользователя. По идеи умные линзы смогут адаптироваться к индивидуальным потребностям каждого пользователя, обеспечивая оптимальное качество зрения.

Когда выйдут умные линзы от Google пока неизвестно.