Google Chrome замедляет процессоры
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Новости

Google Chrome замедляет процессоры

В браузере Chrome 85 для Windows 10 недавно появилось исправление, которое уменьшает использование ОЗУ. Однако, как выяснилось, оно усиливает нагрузку на процессор, потому разработчики решили отменить его.

Технология появилась в майском обновлении «десятки» и была призвана уменьшить потребление ОЗУ. Однако тесты показали, что это повышает потребление ресурсов процессора на 10-13%, хотя загрузка памяти упала на 27%.

Проблему выявили в бета-версии Chrome 84.0.4147.85 на последней сборке Windows 10 19041.329. Это же подтвердили в Microsoft. Таким образом, было принято решение отключить новый режим и вернуться к нему лишь после устранения проблемы.

Теперь функция снижения потребления ОЗУ будет отключена по умолчанию, в будущем её пересмотрят. В Microsoft отметили, что снижение производительности CPU слишком велико, чтобы игнорировать его. Потому, увы, «Хром» пока что остаётся весьма прожорливым браузером.

Отметим, что в других решениях на базе Chrome/Chromium используются свои механизмы снижения потребления ОЗУ, потому проблем с этим в Opera и других быть не должно.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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