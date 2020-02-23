Голосовые помощники Алиса и Маруся станут обязательными для предустановки в России

Федеральная антимонопольная служба, известная своим решением, которое предусматривает обязательную установку российских приложений на электронные устройства выпустила дополнение к основному закону. Так, теперь кроме перечисленных ранее обязательных сервисов, появились и другие.

Если ранее речь велась исключительно о поисковой системе, антивирусе, «Госуслугах», электронной почте и мессенджерах, то теперь к ним добавились облачные хранилища, голосовые помощники, типа “Алиса” или “Маруся”, а также агрегаторы новостей. Все это будет устанавливаться и на ноутбуки, за исключение голосовых помощников.

Теперь же нам стоит ожидать появление такого софта на смартфонах уже с 1 июля 2020 года. Ровно через год это должно произойти и с ноутбуками и ПК, а 1 июля 2022 года и на телевизорах с поддержкой Smart TV.