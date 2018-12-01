Facebook готовит компактные VR-очки, которые не больше обычных
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Новости

Facebook готовит компактные VR-очки, которые не больше обычных

Похоже, что Facebook продолжает экспериментировать с устройствами виртуальной реальности. Профильные СМИ сообщили, что компания трудится над новым прототипом, который по размеру не превысит солнцезащитных очков.

Такое стало возможным за счёт уменьшения размеров оптической системы. Утверждается, что в ней используются особые голографические линзы, которые позволили уменьшить толщину до 9 мм. Эта технология позволяет свету отражаться между линзой и дисплеем перед тем, как попасть в глаза пользователя.

  • Facebook Vr Headset Prototype Looks Cool But Its Not Ready

Что касается угла зрения, то новинка, как утверждается, в этом плане не уступает коммерческим решениям на рынке. Однако есть и недостатки. Пока что прототип позволяет формировать только изображение зелёного цвета — прямо как в очках из Изумрудного города.

  • Holographic Optics 4

При этом отмечается, что есть и более крупный прототип, который показывает уже полноцветную картинку. Сейчас создатели как раз трудятся над тем, чтобы сохранить это, уменьшив габариты. О сроках коммерческого внедрения такой технологии пока не сообщается.

Также пока неясно, будет ли это полностью автономное устройство или всего лишь носимый дисплей, а все данные будут идти со смартфона или планшета.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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