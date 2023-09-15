Евросоюз «обуздал» Apple: iPhone 15 совместимы с любыми USB-C кабелями

В связи с новыми требованиями Евросоюза, которые обязывают всех производителей использовать разъём USB-C как единый стандарт для зарядки цифровых устройств, Apple в смартфонах iPhone 15 пришлось отказаться от фирменного Lightning в пользу порта USB-C. Как ожидалось, компания просто так не сдастся и продолжит зарабатывать на сертифицированных аксессуарах путём ограничения скорости зарядки и передачи данных для сторонних USB-C кабелей, но, к счастью, эта информация не подтвердилась.

Профильное издание Arstechnica сообщило, что все смартфоны iPhone 15 серии оснащены полностью стандартными портами USB-C и работают со всеми существующими кабелями, зарядными устройствами и аксессуарами, которые совместимы с USB 3 и USB-PD (Power Delivery). Кроме этого, Apple уже обновила свои таблицы совместимости со стандартными USB-C кабелями (без чипов аутентификации), в которые добавила все модели iPhone 15.

Стоит отметить, что базовые iPhone 15 и 15 Plus оснащены старым протоколом передачи данных USB 2.0, а флагманские модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max работают с USB 3.0. Кроме этого, все смартфоны iPhone 15 серии укомплектованы USB-C кабелем, который поддерживает лишь USB 2.0, а чтобы повысить скорость передачи данных для «прошек» нужно будет приобрести у Apple кабель Thunderbolt 4 за 69 долларов (6 700 ₽) либо воспользоваться предложениями от сторонних производителей.

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором мы рассказали, что iPhone 15 позволит сделать выбор до какого количества процентов будет заряжен аккумулятор смартфона.