Новости

Бета-версия One UI 8 теперь доступна для большего числа смартфонов Samsung

В сентябре круг участников тестирования станет еще шире.

Компания Samsung продолжает тестировать бета-версию новой оболочки One UI 8 на базе Android 16. Если раньше попробовать ее могли только владельцы новейших флагманов Galaxy S25, то теперь список поддерживаемых моделей стал шире.

Доступ к бета-версии One UI 8 получили:

  • Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra;
  • Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra;
  • Galaxy Z Fold 6;
  • Galaxy Z Flip 6.

Для серии Galaxy S25 программа бета-тестирования началась в США, Великобритании, Германии, Южной Корее, Польше и Индии. Владельцы Galaxy S24, Z Fold 6 и Z Flip 6 могут установить тестовую версию в Южной Корее, США, Великобритании и Индии.

В Samsung пообещали, что уже в сентябре круг участников тестирования станет еще шире.

id·207497·20250814_1522
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
