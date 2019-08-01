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Новости

Для GTA Online анонсировали крупное обновление

Давно в GTA Online и Red Dead Online не было крупных обновлений и в знак протеста игроки начала наряжаться в клоунов. Таким образом они добились своего – привлекли внимание разработчиков из Rockstar. В официальном твиттере студия анонсировала несколько обновлений сразу для двух проектов.

Первый апдейт для Red Dead Online запланирован на 28 июля. Игроки получат новую роль, которая расскажет о секретах натурализма. Также пользователи получат новый бандитский абонемент, добавления и исправление багов.

Для GTA Online выйдут несколько обновлений до конца 2020 года. Добавятся вещи, занятия и новые локации для ограблений.

Кроме того, переиздание Grand Theft Auto V выйдет для PlayStation 5. Игру улучшат в техническом и графическом плане, а также повысят производительность.

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