Для GTA Online анонсировали крупное обновление

Давно в GTA Online и Red Dead Online не было крупных обновлений и в знак протеста игроки начала наряжаться в клоунов. Таким образом они добились своего – привлекли внимание разработчиков из Rockstar. В официальном твиттере студия анонсировала несколько обновлений сразу для двух проектов.

We are happy to share that both GTA Online and Red Dead Online will receive exciting new updates in the weeks ahead.



Details: https://t.co/P8cqHLO2x9 pic.twitter.com/d2dTOp5Gko — Rockstar Games (@RockstarGames) July 24, 2020

Первый апдейт для Red Dead Online запланирован на 28 июля. Игроки получат новую роль, которая расскажет о секретах натурализма. Также пользователи получат новый бандитский абонемент, добавления и исправление багов.

Для GTA Online выйдут несколько обновлений до конца 2020 года. Добавятся вещи, занятия и новые локации для ограблений.

Кроме того, переиздание Grand Theft Auto V выйдет для PlayStation 5. Игру улучшат в техническом и графическом плане, а также повысят производительность.