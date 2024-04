Дизайн и характеристики наушников Nothing Ear и Nothing Ear (a) утекли в сеть до анонса

В сети появились изображения и некоторые характеристики наушников Nothing Ear и Nothing Ear (a), презентация которых запланирована на 18 апреля 2024 года.

Nothing Ear — флагманская модель, которая придет на смену предыдущей версии Nothing Ear (2) по цене 150 евро (~15000 рублей). Nothing Ear (a) — более доступный вариант за 100 евро (~10000 рублей). Оба устройства отличаются фирменным стилем дизайна Nothing с полупрозрачными корпусами.

Nothing Ear Nothing Ear (a)

Наушники Nothing Ear обладают водозащитой по стандарту IP54, их зарядные футляры — IPX2, предлагая до 7,5 часов воспроизведения без активации шумоподавления и до 33 часов работы с подзарядкой. Предлагаемые цвета — черный и белый.

Модель Nothing Ear (a) также имеет водозащиту IP54, в то время как зарядный кейс — IP55. Эти наушники могут работать до 8 часов на одном заряде без включенного шумоподавления и до 38 часов с использованием зарядного кейса. Доступные цветовые варианты включают черный, белый и желтый. Особенностью является быстрая зарядка, обеспечивающая до 10 часов прослушивания всего за 10 минут зарядки.