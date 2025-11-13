Дизайн HONOR 500 и 500 Pro раскрыт официально | The GEEK
Дизайн HONOR 500 и 500 Pro раскрыт официально

В Китае уже стартовал предзаказ.

Компания HONOR опубликовала первые официальные изображения смартфонов HONOR 500 и 500 Pro, видеотизер, а также объявила старт предзаказов в Китае.

Базовая модель уже знакома по утечкам, а «прошка», как и ожидалось, получила три «колодца» камер на задней панели вместо двух. При этом оба смартфона оснащены тремя модулями сзади, один из которых на 200 Мп.


На правом торце обеих моделей появилась новая сенсорная кнопка для управления камерой. В продаже HONOR 500 и 500 Pro появятся в четырёх цветах: голубом, розовом, белом и чёрном.

HONOR-500-1
HONOR-500-2
HONOR-500-5
HONOR-500-3
HONOR 500
HONOR-500-pro-1
HONOR-500-pro-2
HONOR-500-pro-4
HONOR-500-pro-3
HONOR 500 Pro

Дата официальной презентации линейки пока не объявлена.

id·214368·20251113_0954
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Комментарии в Телеграм

