Дизайн HONOR 500 и 500 Pro раскрыт официально

Компания HONOR опубликовала первые официальные изображения смартфонов HONOR 500 и 500 Pro, видеотизер, а также объявила старт предзаказов в Китае.

Базовая модель уже знакома по утечкам, а «прошка», как и ожидалось, получила три «колодца» камер на задней панели вместо двух. При этом оба смартфона оснащены тремя модулями сзади, один из которых на 200 Мп.

На правом торце обеих моделей появилась новая сенсорная кнопка для управления камерой. В продаже HONOR 500 и 500 Pro появятся в четырёх цветах: голубом, розовом, белом и чёрном.

HONOR 500

HONOR 500 Pro

Дата официальной презентации линейки пока не объявлена.