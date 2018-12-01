Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10

Марцин Голлент, ведущий графический программист CD Projekt RED раскрыл некоторые подробности об игре Cyberpunk 2077. По словам разработчика, Cyberpunk 2077 будет поддерживать только API DirectX 12, таким образом, игру можно будет запустить лишь на Windows 7 и Windows 10.

Суть в том, что разработчики решили не использовать более старые версии графических программных интерфейсов, потому игра заработает лишь там, где поддерживается DX12. Это сделано по простой причине — этот интерфейс нативно поддерживается на консолях Xbox.

Помимо этого Голлент уточнил, что игра будет работать со всеми графическими ускорителями, которые поддерживают DX12 и DX12 Ultimate, однако лишь во втором случае можно рассчитывать на дополнительные возможности. Скорее всего, речь идёт о трассировке лучей и так далее. Хотя конкретики на этот счёт пока не было.

Также предполагается, что CD Projekt RED намерена использовать DXR 1.1, что позволит задействовать не только рейтрейсинг, но также технологии для улучшения отражений и теней. Всё это даст возможность по максимуму использовать современные графические технологии.

Отметим, что игра выйдет на всех консолях и ПК 19 ноября. Время до этого разработчики намерены потратить на «полировку» проекта и устранение багов.