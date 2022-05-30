Показан минималистичный концепт смартфона Nothing Phone (1)

Компания Nothing продолжает держать в секретности подробности своего первого смартфона Nothing Phone (1). Тем временем дизайнеры продолжают создавать концепты, а за основу берут слухи и различные утечки.

Например, одним из таких является Ben Geskin, который продемонстрировал новый концепт смартфона Nothing. По его мнению дизайн будет иметь минималистичный вид, а сзади расположится прозрачная крышка и всего две камеры.

Презентация смартфона Nothing Phone (1) ожидается уже 21 июля.

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