BestChange сообщил о разблокировке после переговоров с ЦБ

Агрегатор обменников вернётся в Россию после корректировки каталога.
Валентин Снежин сегодня в 00:30

Агрегатор обменников BestChange объявил о скорой разблокировке сайта в России, об этом пишет РБК. Ограничения были сняты по инициативе департамента информационной безопасности Банка России. Ранее именно по запросу регулятора Роскомнадзор внёс сайт в реестр запрещённых в апреле 2025 года.

Чтобы восстановить доступ, администрации ресурса пришлось удалить из каталога обменов направления, которые могли быть восприняты как «незаконная банковская деятельность».

Под ограничения попали не только рублёвые направления, но и транзакции с иностранными платёжными системами, включая AliPay, а также счета в дирхамах и тенге.

По словам представителя BestChange Никиты Зуборева, процесс согласования с ЦБ затянулся из-за первоначальной неясности требований. Разблокировка формально уже утверждена, сейчас идут технические процедуры между ЦБ и РКН.

В ближайшее время сайт вновь станет доступен пользователям в России. Ограничения не распространяются на международную аудиторию — за пределами страны сервис продолжит работать без изменений.

