Baseus представит TWS наушники Eli Sport 1 в России

Бренд Baseus анонсировал выпуск TWS наушников открытого типа Eli Sport 1 во второй половине июля. Новинка ориентирована на активный образ жизни и сочетает стильный дизайн с качественным звуком.

Основные характеристики Baseus Eli Sport 1:

Звук: 16,2 мм динамики, алгоритм усиления глубоких басов, минимальная задержка 0,06 секунд

16,2 мм динамики, алгоритм усиления глубоких басов, минимальная задержка 0,06 секунд Комфорт: Легкая конструкция (84 г), титановые дужки с эффектом памяти, технология управляемой воздушной проводимости, защита от влаги IPX4

Легкая конструкция (84 г), титановые дужки с эффектом памяти, технология управляемой воздушной проводимости, защита от влаги IPX4 Функциональность: Четыре микрофона с шумоподавлением ветра, возможность подключения к двум устройствам одновременно, расширенные настройки через приложение Baseus App

Четыре микрофона с шумоподавлением ветра, возможность подключения к двум устройствам одновременно, расширенные настройки через приложение Baseus App Батарея: До 7,5 часов воспроизведения, до 30 часов с зарядным кейсом, быстрая зарядка (10 минут для 2 часов использования)

Цена и доступность:

Baseus Eli Sport 1 поступят в продажу в середине июля по цене 7 999 рублей. Наушники будут доступны в официальных магазинах Baseus на маркетплейсах Ozon и Wildberries.