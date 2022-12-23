Apple планировала поставить мощную графику в iPhone 14 Pro

Издание The Information рассказало новые данные о внутренней «кухне» Apple. Речь идёт о разработках процессоров для iPhone. Как оказалось в нынешней линейке iPhone 14 Pro компания планировала использовать мощный графический ускоритель. Его даже разработали, но отменили в самый последний момент.

Как оказалось, при проектировании были допущены серьёзные инженерные просчёты, а функциональность была «слишком амбициозной». Если точнее, то новый GPU должен был обеспечивать в том числе поддержку трассировки лучей на аппаратном уровне. Однако оказалось, что такая система потребляет слишком много энергии и греется.

Это могло негативно повлиять на время автономной работы смартфонов, потому от излишне мощного GPU пришлось отказаться.

Помимо этого, источник говорит о переработках и ненормированном графике для инженерной команды. Как минимум два стартапа, Nuvia и Rivos, переманивали к себе инженеров из Купертино. К слову, первый создал в 2019 году Джерард Уильямс III, ведущий дизайнер процессоров Apple на тот момент.