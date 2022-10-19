Представлен компактный смартфон Cubot Pocket третьего поколения

Компания Cubot представила третье поколение своего компактного смартфона Cubot Pocket 3. Новинка оснащена 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1170 х 480 пикселей (у первой модели были 4-дйюмовый дисплей). Внутри установлен процессор Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти.

Основная камера получила модуль на 20 МП, фронтальная — 5 МП. Также отметим наличие батареи на 3000 мА•ч, чипа NFC и ОС Android 12. Габариты составляют 133,2 х 58,5 х 12,3 мм при массе 135 г.

Новинка появится в продаже по всему миру 24 октября за 110 долларов. Отметим, что такой смартфон пригодится в качестве «второй звонилки», решения для детей или пожилых родственников, которым не нужны топовые модели.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!