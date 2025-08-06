Dreame представила в России линейку роботов-пылесосов L40

Dreame представила новую линейку роботов-пылесосов L40. В нее вошли четыре модели: L40s Pro Ultra, L40s Ultra, L40 Ultra AE и L40 Ultra CE. Пылесосы сочетают инновационные технологии, впечатляющую мощность всасывания, повышенную производительность и продуманные решения для упрощения уборки.

Dreame L40s Pro Ultra — флагман серии

L40s Pro Ultra — робот-пылесос с функцией влажной уборки, автоматической очисткой швабр и опустошением пылесборника.

Одной из ключевых особенностей флагманской модели стала мощность. Благодаря запатентованному двигателю TurboForce шестого поколения робот-пылесос обладает силой всасывания в 19 000 Па. При этом новая система полеориентированного управления FOC делает его работу плавной, стабильной и тихой.

Батарея ёмкостью 5200 мАч обеспечивает длительное время работы, а мешок для мусора на 3,2 л позволяет устройству работать автономно до 100 дней.

Ещё одна фишка пылесоса — новая система щёток HyperStream™ Detangling DuoBrush. Она состоит из двух частей: одна подходит для твёрдых поверхностей и способна вычищать пыль из межплиточных зазоров, а вторая эффективно собирает мусор с ковров с разной длиной ворса.

Конструкция щётки позволяет собирать шерсть и волосы длиной до 30 см, не наматывая их на валик. Dreame L40s Pro Ultra умеет сам определять тип поверхности и менять скорость вращения щётки (1 000 об/мин для твёрдых полов, 1200 об/мин для ковров) для наилучшего результата.

EasyLeap™ System позволяет роботу-пылесосу преодолевать пороги до 4 см высотой. Чтобы распознавать и обходить более 180 видов предметов, включая провода, носки и обувь, он использует искусственный интеллект (AI Action) и 3D-подсветку. А навигация Pathfinder™ Smart Navigation поддерживает создание карт до 4 этажей.

Для уборки в узких местах есть технология Dual Flex Arm с выдвижной боковой щёткой SideReach™ Extending Side Brush. MopExtend™ RoboSwing улучшает манёвренность, позволяя швабрам выдвигаться на 4 см, а корпусу поворачиваться на 30 градусов, чтобы вымыть пол вдоль стен и в углах.

Основа автономной работы пылесоса — его док-станция PowerDock™. Она выполняет всю «грязную» работу: автоматически очищает швабры горячей водой (до 75°C), высушивает их горячим воздухом, чтобы предотвратить появление плесени и неприятных запахов, автоматически опустошает пылесборник и наполняет робот чистящим средством и водой.

Кроме того, робот оснащён умной системой Smart Dirt Detection 2.0, которая сама определяет степень загрязнения и возвращается к грязным участкам, чтобы повторно их помыть.

Dreame L40 Ultra AE

L40 Ultra AE разделяет ключевые преимущества флагмана в мощности и автономности базовой станции. Она оснащена системой всасывания Vormax™ (19 000 Па) и многофункциональной док-станцией PowerDock™.

Как и флагман, эта модель умеет убирать вдоль стен благодаря технологии MopExtend™ RoboSwing и адаптировать режим уборки под разные ковры.

Главное отличие от L40s Pro Ultra — в системе щёток. В этой модели можно выбрать либо резиновую щётку, либо щётку TriCutBrush 3.0, но нет обеих сразу для автоматического переключения. Также навигация здесь основана на 3D-свете без RGB-камеры.

Dreame L40s Ultra

Модель L40s Ultra создана для домов с порогами и домашними животными. Её уникальная особенность — система EasyLeap™, которая позволяет роботу преодолевать препятствия высотой до 40 мм (двухуровневые) и 22 мм (одноуровневые).

Для борьбы с шерстью и волосами используется система HyperStream™ с двумя щётками (резиновая + со щетиной), которые вращаются синхронно и в противоположных направлениях. Это обеспечивает эффективность сбора мусора и пыли и предотвращает наматывание волос.

Мощность всасывания Dreame L40s Ultra аналогична флагману — 19 000 Па. Кроме того, пылесос получил такую же функциональную док-станцию PowerDock™, как Dreame L40s Pro Ultra и Dreame L40 Ultra AE. От флагмана эту модель отличает более простая навигация (однолучевой лидар) и отсутствие технологии RoboSwing.

Dreame L40 Ultra CE

L40 Ultra CE — чуть попроще вышеперечисленных моделей. Робот-пылесос обладает мощностью всасывания 13 000 Па, что позволяет ему легко справляться с загрязнениями. За его автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5200 мАч.

Особое внимание в этой модели уделено уборке волос. Усовершенствованная щётка TriCut срезает и направляет волосы в мусорный контейнер, предотвращая засоры и защищая поверхность пола или ковровые покрытия от повреждений.

Для влажной уборки робот использует систему DuoScrub™, которая включает две вращающиеся швабры. Они плотно прижимаются к полу, чтобы оттирать даже въевшиеся пятна. Когда пылесос заезжает на ковёр, швабры автоматически поднимаются на 10,5 мм, защищая его от намокания.

Технология RoboSwing™ позволяет пылесосу убираться вплотную к плинтусам и в углах, обеспечивая более тщательную очистку. А система 3DAdapt™ помогает ему объезжать препятствия.

Цены и доступность

Пылесосы доступны для покупки в официальном онлайн-магазине Dreame и магазинах-партнерах по следующим ценам:

Dreame L40 Ultra CE – 59 990 рублей;

Dreame L40 Ultra AE – 69 990 рублей;

Dreame L40s Ultra – 79 990 рублей;

Dreame L40s Pro Ultra – 99 990 рублей.

