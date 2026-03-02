Актуальные промокоды Honkai Star Rail на март 2026 | The GEEK
Промокоды

Промокоды для Honkai: Star Rail на март 2026

Список актуальных промокодов на нефриты, кредиты и различные материалы для прокачки персонажей и оружия.

Редакция The GEEK сегодня в 13:00

Honkai: Star Rail — популярная фентезийная ролевая игра, разработанная компанией HoYoverse. В ней, как и во многих других проектах, присутствует система промокодов, позволяющая получить игровые ресурсы: нефриты, кредиты и различные материалы для прокачки персонажей и оружия. Мы собрали актуальные промокоды Honkai: Star Rail на март 2026 года, а также рассказываем, как их активировать.

Важно: промокоды Хонкай Стар Рейл могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Рабочие промокоды Honkai: Star Rail на март 2026

  • XAK9QJ454SG7
  • KBJ8VZ6Y27QX
  • AT45Q — 100 нефрита
  • BGF3A — 100 нефрита
  • MH5KC — 100 нефрита
  • CB2RUY7Y2P9B — 50 нефрита
  • 4TJ9UZ7Z36N7 — 50 нефрита
  • JS2QEA3SDHFK — 50 нефрита
  • OMEGA — 60 нефрита
  • CREATIONNYMPH — 60 нефрита
  • STARRAILGIFT — 10 000 кредитов, 50 нефрита, 2 путеводитель путешественника, 5 бутылка газировки
  • 4TKSX77Y58QK — 20 000 кредитов, 30 нефрита, 3 путеводитель путешественника, 5 конденсированный эфир, 4 утраченные золотые частицы
  • 5S6ZHRWTDNJB — 60 нефрита
  • IFYOUAREREADINGTHIS — 60 нефрита, 1 топливо
  • FAREWELL — 60 нефрита

Как активировать промокод в Honkai: Star Rail?

Через официальный сайт:

  1. Перейдите на страницу активации промокодов Honkai: Star Rail;
  2. Войдите в свой аккаунт;
  3. Выберите сервер и персонажа;
  4. Введите промокод и подтвердите;
  5. Получите награду во внутриигровой почте.

На смартфоне, ПК и PlayStation:

  1. Войдите в главное меню;
  2. Выберите «три точки» → Промокод
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.
Genshin Impact и Honkai: Star Rail запретят в России? Роскачество проверит игры

Комментарии в Телеграм

