Промокоды для Honkai: Star Rail на февраль 2026

Honkai: Star Rail — популярная фентезийная ролевая игра, разработанная компанией HoYoverse. В ней, как и во многих других проектах, присутствует система промокодов, позволяющая получить игровые ресурсы: нефриты, кредиты и различные материалы для прокачки персонажей и оружия. Мы собрали актуальные промокоды Honkai: Star Rail на февраль 2026 года, а также рассказываем, как их активировать.

Важно: промокоды Хонкай Стар Рейл могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Рабочие промокоды Honkai: Star Rail на февраль 2026

CB2RUY7Y2P9B — 50 нефрита

4TJ9UZ7Z36N7 — 50 нефрита

JS2QEA3SDHFK — 50 нефрита

OMEGA — 60 нефрита

CREATIONNYMPH — 60 нефрита

STARRAILGIFT — 10 000 кредитов, 50 нефрита, 2 путеводитель путешественника, 5 бутылка газировки

4TKSX77Y58QK — 20 000 кредитов, 30 нефрита, 3 путеводитель путешественника, 5 конденсированный эфир, 4 утраченные золотые частицы

5S6ZHRWTDNJB — 60 нефрита

IFYOUAREREADINGTHIS — 60 нефрита, 1 топливо

FAREWELL — 60 нефрита

Как активировать промокод в Honkai: Star Rail?

Через официальный сайт:

Перейдите на страницу активации промокодов Honkai: Star Rail; Войдите в свой аккаунт; Выберите сервер и персонажа; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

На смартфоне, ПК и PlayStation: