Новые промокоды в Genshin Impact на август 2025

Genshin Impact — популярная бесплатная фэнтезийная RPG от HoYoverse, в которой можно бесплатно получать ресурсы через промокоды. Они дают мору, камни истока и другие ценные предметы. Мы собрали актуальные промокоды Геншин Импакт на август 2025 года, а также рассказываем, как их активировать.

Важно: промокоды в Genshin Impact могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Промокоды Геншин Импакт на август 2025

CLD6ZWU35GTH — 60 гемов

GENSHINGIFT — 50 камней истока, 3 опыта героя

G9VY57AWQACW — 60 гемов

ZT5RJ4AX4WYV — 60 гемов

8QD412QXCEU1 — 60 гемов

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Как ввести промокод в Геншин Импакт?

Через официальный сайт:

Перейдите на страницу активации промокодов Genshin Impact; Войдите в свой аккаунт; Выберите сервер и персонажа; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

На смартфоне:

Откройте игровое меню Паймон; Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

На ПК:

Откройте Меню; Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

На PlayStation:

Откройте Меню; Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.