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Новые промокоды в Genshin Impact на август 2025

Список актуальных промокодов на мору, камни истока и другие ценные ресурсы

Genshin Impact — популярная бесплатная фэнтезийная RPG от HoYoverse, в которой можно бесплатно получать ресурсы через промокоды. Они дают мору, камни истока и другие ценные предметы. Мы собрали актуальные промокоды Геншин Импакт на август 2025 года, а также рассказываем, как их активировать.

Важно: промокоды в Genshin Impact могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Промокоды Геншин Импакт на август 2025

  • CLD6ZWU35GTH — 60 гемов
  • GENSHINGIFT — 50 камней истока, 3 опыта героя
  • G9VY57AWQACW — 60 гемов
  • ZT5RJ4AX4WYV — 60 гемов
  • 8QD412QXCEU1 — 60 гемов

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Как ввести промокод в Геншин Импакт?

Новые промокоды в Genshin Impact на 2025

Через официальный сайт:

  1. Перейдите на страницу активации промокодов Genshin Impact;
  2. Войдите в свой аккаунт;
  3. Выберите сервер и персонажа;
  4. Введите промокод и подтвердите;
  5. Получите награду во внутриигровой почте.

На смартфоне:

  1. Откройте игровое меню Паймон;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.

На ПК:

  1. Откройте Меню;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.

На PlayStation:

  1. Откройте Меню;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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