Запатентована технология, которую могут применить в GTA 6

Пока что Take-Two и Rockstar Games официально не подтвердили факт разработки GTA 6. Однако всё больше утечек указывают на подготовку или ранний этап создания игры.

Как сообщается, ещё осенью прошлого года Take-Two зарегистрировала патентную заявку на технологию, которая касается виртуальной навигации в игровой среде. Если углубиться в технические аспекты, то эта система позволит улучшить поведение NPC, автомобилей и так далее.

Игровые персонажи будут вести себя более естественно даже если игрок не смотрит на них. Автомобильный трафик будет зависеть от погоды, времени суток в игре и места в городе. Также на него будут влиять параметры того или иного автомобиля.

На Reddit уже предположили, что эту технологи задействуют в GTA 6. Ведь в качестве авторов системы заявлены заместитель директора по технологиям в Rockstar Games Дэвид Хайнд и ведущий программист в области ИИ в компании Саймон Парр.

Само собой, решение может быть создан и в отрыве от GTA 6, поскольку такая технология пригодится и в других играх с открытым миром. Однако логично предположить, что дело касается всё же новой части ожидаемой игры.

Ранее, напомним, мы писали о женщине в качестве главного персонажа, и о динамическом изменении города в будущей игре.