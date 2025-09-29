Xiaomi выпустила спецверсию Smart Band 10 c золотым корпусом и кристаллами

Xiaomi выпустила новую версию своего фитнес-браслета Smart Band 10 Brilliant Gold Special Edition. Ее главными особенностями стали ремешок, украшенный шестью кристаллами Preciosa медового оттенка, и алюминиевый корпус с золотым PVD-покрытием.

Что касается характеристик, то они стались прежними. Браслет получил 1,72-дюймовый экран с яркостью 1500 нит и симметричными рамками шириной 2 мм, поддержку 150 спортивных режимов, а также автономность до 21 дня.

Стоимость Xiaomi Smart Band 10 Brilliant Gold Special Edition около $65 (~5400 рублей).