В России предлагают штрафовать сайты за авторизацию через зарубежные сервисы

Группа депутатов во главе с Антоном Горелкиным внесла в Госдуму законопроект, вводящий административные штрафы за авторизацию пользователей на российских сайтах через иностранные сервисы, включая зарубежные почтовые адреса. Документ опубликован в думской базе.

Авторы предлагают дополнить КоАП статьёй, обязывающей сайты обеспечивать вход только через российские системы: номер телефона РФ, Госуслуги, Единую биометрическую систему или другие сервисы, принадлежащие гражданам или юрлицам РФ.

За нарушение требований предусматриваются штрафы:

• для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей

• для должностных лиц — от 30 до 50 тыс.

• для юрлиц — от 500 до 700 тыс. рублей

Законопроект также вводит ответственность за нарушение правил применения рекомендательных технологий. Штрафы аналогичны по размеру и могут назначаться за сбор предпочтений пользователей без информирования, отсутствие документа о правилах рекомендаций и игнорирование требований Роскомнадзора.

При повторных нарушениях санкции увеличатся до 1–1,4 млн рублей для юридических лиц.