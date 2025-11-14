В России предлагают штрафовать сайты за авторизацию через зарубежные сервисы | The GEEK
close
Новости

В России предлагают штрафовать сайты за авторизацию через зарубежные сервисы

Штраф до 700 тысяч рублей.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 17:06

Группа депутатов во главе с Антоном Горелкиным внесла в Госдуму законопроект, вводящий административные штрафы за авторизацию пользователей на российских сайтах через иностранные сервисы, включая зарубежные почтовые адреса. Документ опубликован в думской базе.

Авторы предлагают дополнить КоАП статьёй, обязывающей сайты обеспечивать вход только через российские системы: номер телефона РФ, Госуслуги, Единую биометрическую систему или другие сервисы, принадлежащие гражданам или юрлицам РФ.

За нарушение требований предусматриваются штрафы:

• для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей

• для должностных лиц — от 30 до 50 тыс.

• для юрлиц — от 500 до 700 тыс. рублей

Законопроект также вводит ответственность за нарушение правил применения рекомендательных технологий. Штрафы аналогичны по размеру и могут назначаться за сбор предпочтений пользователей без информирования, отсутствие документа о правилах рекомендаций и игнорирование требований Роскомнадзора.

При повторных нарушениях санкции увеличатся до 1–1,4 млн рублей для юридических лиц.

id·214480·20251114_1706
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Уволенный за игру в World of Tanks на работе россиянин отсудил 580 тысяч рублей
Банки начнут проверять крупные переводы самому себе через СБП
СМИ: операторов в России обяжут отключать связь по требованию ФСБ
В России появится технологический сбор: платить за электронику придётся больше
Соцсети и мессенджеры обязали хранить переписки россиян три года
В России ограничили регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp
facetime
В России начались массовые сбои FaceTime
РКН начал ограничивать работу Telegram и WhatsApp в России
Депутат Свинцов заявил, что россияне скоро смогут заходить в интернет только по идентификатору
Банки создают «второй Мир»: в России появится новая платёжная система без карт и терминалов

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры

  3. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры

  4. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры

  5. Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

    Обзоры

  6. Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной

    Обзоры
Смотреть все обзоры