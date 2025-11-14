Обновили «белый список» сайтов, работающих без мобильного интернета. Telegram там снова не появился | The GEEK
Обновили «белый список» сайтов, работающих без мобильного интернета. Telegram там снова не появился

Минцифры обновило перечень сайтов и приложений, которые должны работать даже при ограничениях мобильного интернета. В список включены сервисы госструктур, банки, СМИ и навигация. Telegram туда не входит.

Валентин Снежин сегодня в 19:00

Минцифры обновило перечень сайтов и приложений, доступных даже при ограничениях мобильного интернета. По данным ведомства, операторы связи уже применили необходимые настройки.

В обновлённый список вошли:

  • сайты федеральных органов власти и региональных правительств
  • «Почта России»
  • «Альфа-банк»
  • система цифровой маркировки «Честный знак»
  • сайты СМИ «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler
  • РЖД
  • «Туту.ру»
  • «2ГИС»
  • такси «Максим»
  • Gismeteo

14 ноября Telegram-каналы сообщили, что в список также включили Telegram «для школьников и студентов». Однако, по данным Mash и Роскомнадзора, мессенджер добавлен не в «белый список», а в методические рекомендации для образовательных учреждений.

id·214486·20251114_1900
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
