Обновили «белый список» сайтов, работающих без мобильного интернета. Telegram там снова не появился

Минцифры обновило перечень сайтов и приложений, доступных даже при ограничениях мобильного интернета. По данным ведомства, операторы связи уже применили необходимые настройки.

В обновлённый список вошли:

сайты федеральных органов власти и региональных правительств

«Почта России»

«Альфа-банк»

система цифровой маркировки «Честный знак»

сайты СМИ «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler

РЖД

«Туту.ру»

«2ГИС»

такси «Максим»

Gismeteo

14 ноября Telegram-каналы сообщили, что в список также включили Telegram «для школьников и студентов». Однако, по данным Mash и Роскомнадзора, мессенджер добавлен не в «белый список», а в методические рекомендации для образовательных учреждений.