Обновили «белый список» сайтов, работающих без мобильного интернета. Telegram там снова не появился

Минцифры обновило перечень сайтов и приложений, доступных даже при ограничениях мобильного интернета. По данным ведомства, операторы связи уже применили необходимые настройки.
В обновлённый список вошли:
- сайты федеральных органов власти и региональных правительств
- «Почта России»
- «Альфа-банк»
- система цифровой маркировки «Честный знак»
- сайты СМИ «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler
- РЖД
- «Туту.ру»
- «2ГИС»
- такси «Максим»
- Gismeteo
14 ноября Telegram-каналы сообщили, что в список также включили Telegram «для школьников и студентов». Однако, по данным Mash и Роскомнадзора, мессенджер добавлен не в «белый список», а в методические рекомендации для образовательных учреждений.
