Xiaomi Smart Band 7 Pro распаковали до анонса на фото

Компания Xiaomi уже завтра проведёт масштабную презентацию. Помимо смартфонов Xiaomi 12S, будет показана профессиональная версия Smart Band 7 с приставкой «Pro». Она будет отличаться более продвинутыми функциями, наличием Always on display и обладать совершенно другим дизайном.

Для подогрева интереса к новинке в китайской соцсети Weibo опубликовали целую стопку изображений с новым браслетом Smart Band 7 Pro.

Кроме того, появилась фотографии распаковки гаджета. Небольшая коробка в тёмном цвете, зарядный шнур и сам браслет. Её вы можете наблюдать ниже.

Стоимость Xiaomi Smart Band 7 Pro пока остаётся неизвестной. Официальная презентация состоится 4 июля.

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