Появились новые тизеры Xiaomi 12S Ultra

Популярный инсайдер и дизайнер Бен Гескин опубликовал рекламные тизеры флагманского Xiaomi 12S Ultra. Смартфон с другими устройствами Xiaomi представят завтра — 4 июля.

На изображениях сразу виден огромный блок камеры. Сам производитель говорит про версию Ultra, что это будет «новая вершина в мобильной фотографии». Камеру для этого смартфона Xiaomi создавала в партнерстве с Leica.

Также подтверждается информация о дюймовом датчике в камере этого флагмана. Предполагается, что это сенсор Sony IMX989.

Задняя панель выполнена под кожу. Ранее на рендерах Xiaomi 12S Ultra появлялся c обычными панелями в белом и черном цветах.

Помимо этого сегодня появились подробности о Xiaomi 12S Pro и фитнес-браслете Xiaomi Band 7 Pro. Все эти новинки должны представить завтра.

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