Стала известна европейская цена Xiaomi Mi Band 7

Несколько недель назад был представлен горячо ожидаемый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7. Новинка не только сохранила все функции прошлых поколений, но и обзавелась экраном с тонкими рамками, продвинутыми сенсорами, датчиками и функцией Always On Display.

Официального анонса глобальной версии Mi Band 7 пока не было, но по сообщениям инсайдера с ником snoopytech, она уже на подходе. Стоимость новинки составит около 50-60 евро.

О какой именно версии браслета идёт речь, неизвестно. Предшественник в лице Mi Band 6, продавался на уровне 45 и 55 евро в зависимости от наличия модуля NFC. Стоит предположить, что обозначенный цены относятся к двум изданиям Mi Band 7.

Ближайшим крупным анонсом в Европе, станет флагманский Xiaomi 12 Ultra. Видимо там и представят глобальную версию Mi Band 7.

Впрочем, уже сейчас на AliExpress можно купить китайскую версию браслета за 3 тысячи рублей.

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