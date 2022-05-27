Xiaomi Mi Band 7 уже можно купить на AliExpress

Недавно представленный смарт-браслет Xiaomi Mi Band 7 уже появился в продаже на площадке AliExpress.
Новинка предлагается по цене от 3 300 рублей, но пока только в китайской версии. Такой вариант браслета не оснащается модулем NFC, но из коробки поддерживается множество языков, включая английский и русский.
Особенностями Mi Band 7 стали увеличенный 1,62″ экран AMOLED, функция постоянного работающего дисплея и до 120 спортивных режимов.
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