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Игровой Infinix GT 30 за 20 тыс. рублей готовится к запуску

Запуск уже в этом месяце.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 09:23

Компания Infinix готовится запустить в Индии смартфон GT 30. По данным GSMArena, официальная премьера новинки состоится уже 8 августа. Сейчас на Flipkart и официальном сайте бренда опубликована тизер-страница, но дата анонса до сих пор не подтверждена.

Infinix GT 30 получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, чип Dimensity 7400, 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор на 5200 мА·ч будет поддерживать зарядку мощностью 45 Вт. Из коробки установлен Android 15 с оболочкой XOS 15.

Устройство ориентировано на мобильный гейминг: его оснастят светодиодной подсветкой на корпусе, а также «курками» для управления в играх. Производитель обещает поддержку до 90 fps в PUBG, но не уточняет на каких настройках.

По слухам, Infinix GT 30 выйдет в зелёном цвете. Цена может составить около ₹20 000 (примерно $230), что делает его потенциально доступной альтернативой более дорогому GT 30 Pro.

Когда новинка доберется до глобального рынка — неизвестно.

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