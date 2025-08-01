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Apple продала 3 миллиарда iPhone

Но в самой Apple уже задумываются, каким будет мир без смартфонов.
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Валентин Снежин сегодня в 00:30

Apple официально достигла отметки в три миллиарда проданных iPhone. Об этом сообщил глава компании Тим Кук, отметив, что темпы продаж только ускоряются: на первый миллиард ушло девять лет, второй преодолели за пять, а третий — всего за четыре года.

Несмотря на споры вокруг дизайна и интеграции ИИ, смартфоны Apple остаются главной платформой и приносят компании основную часть выручки. Тем не менее, вице-президент Apple Эдди Кью недавно допустил, что «возможно, через 10 лет iPhone будет не нужен».

Гендиректор Apple заявил, что компания рассматривает и другие направления развития, но уверен: новые технологии будут дополнять смартфоны, а не вытеснять их.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

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