Apple продала 3 миллиарда iPhone

Apple официально достигла отметки в три миллиарда проданных iPhone. Об этом сообщил глава компании Тим Кук, отметив, что темпы продаж только ускоряются: на первый миллиард ушло девять лет, второй преодолели за пять, а третий — всего за четыре года.

Несмотря на споры вокруг дизайна и интеграции ИИ, смартфоны Apple остаются главной платформой и приносят компании основную часть выручки. Тем не менее, вице-президент Apple Эдди Кью недавно допустил, что «возможно, через 10 лет iPhone будет не нужен».

Гендиректор Apple заявил, что компания рассматривает и другие направления развития, но уверен: новые технологии будут дополнять смартфоны, а не вытеснять их.