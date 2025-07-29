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Apple выпустила iOS 18.6: исправлен баг с «Воспоминаниями»

Последнее крупное обновление перед выходом iOS 26.

Компания Apple выпустила обновление iOS 18.6 для всех совместимых моделей iPhone и iPad. Основное изменение касается раздела «Воспоминания» в приложении «Фото» — устранён сбой, из-за которого невозможно было отправлять ролики.

Помимо этого, в системе улучшена стабильность работы и усилены меры безопасности. В странах Европейского союза обновление также содержит упрощённый интерфейс установки сторонних приложений, что связано с требованиями закона о цифровых рынках (Digital Markets Act).

iOS 18.6 считается последним крупным релизом перед выходом iOS 26, который ожидается осенью.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

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