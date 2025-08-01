В России могут узаконить цифровые водительские права и СТС

Глава ГАИ Михаил Черников заявил, что ведомство работает над законопроектом, который сделает цифровые права и свидетельства о регистрации транспорта (СТС) официальными документами. Их можно будет предъявлять вместо бумажных оригиналов.

По словам Черникова, ключевая задача — перевести как можно больше услуг ГИБДД в онлайн-формат через портал «Госуслуги.Авто». В свою очередь, такое решение позволит сократить личные визиты в подразделения ведомства и упростить доступ к сервисам.

Он также отметил, что законодательная проработка уже ведётся, а сами цифровые документы появятся в ближайшее время.