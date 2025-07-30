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Появились изображения всех моделей iPhone 17

В том числе в новом оранжевом цвете.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 09:35

Инсайдер Сонни Диксон опубликовал серию фотографий, на которых показаны макеты всех моделей будущей линейки iPhone 17. На снимках — iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max в предполагаемых цветовых вариантах. Официальная презентация устройств ожидается только в начале сентября.

По макетам видно, что базовая модель почти не отличается от iPhone 16, тогда как iPhone 17 Pro получил обновлённый модуль задней камеры и насыщенный оранжевый цвет корпуса — ранее не представленный в линейке.

Самой тонкой моделью в истории iPhone станет iPhone 17 Air. Ради уменьшения толщины корпус оснастили только одной основной камерой. Ранее сообщалось, что Apple использует титановый корпус для этой версии, чтобы компенсировать потерю жёсткости.

Продажи всей линейки iPhone 17, как ожидается, начнутся в сентябре.

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Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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