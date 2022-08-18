VK будет предупреждать об утечке паролей в других сервисах

Пользователи ВКонтакте смогут получать уведомления, если такой же, как у него, пароль окажется в базах утёкших данных сторонних сервисов. При этом весь процесс полностью автоматический, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK. Функция уже доступна в социальной сети ВКонтакте, а в будущем она появится и в других сервисах VK.

Команда безопасности VK проводит регулярный мониторинг утечек из других сервисов — как локальных, так и международных. Когда в сети появляется информация о новых скомпрометированных данных, сотрудники оперативно проверяют её на достоверность и учитывают в системе предупреждения пользователей.

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